В Польше владелица предприятия вывезла в лес украинца, который потерял сознание во время работы. Он умер Сегодня, 12:29 Цей матеріал також доступний українською poznan.wyborcza.pl Погибший в Польше украинец Василий Чорней (слева) poznan.wyborcza.pl

В Польше лесники нашли в лесу тело 36-летнего украинца Василия Чорнея недалеко от города Вонгровец в Великопольском воеводстве.

Выяснилось, что украинец работал на предприятии по производству гробов возле города Новый Томышль, пишет Gazeta Wyborcza.



По данным полиции, в жаркий день мужчине стало плохо на работе и он потерял сознание. Когда другие работники сообщили владелице, она запретила вызвать скорую помощь и приказала всем идти домой. После этого тело мужчины исчезло с территории предприятия.

В местной полиции также рассказали, что при странных обстоятельствах исчез один из украинцев, который с ним жил и работал.

Владелицу предприятия взяли под стражу, а пропавшего украинца объявили в розыск. Через несколько дней его нашли в одном из хостелов.

В полиции подчеркнули, что доказательства и другие материалы дали основания для предъявления владелице предприятия обвинение в неоказании помощи бессознательному мужчине, а также непреднамеренном причинении смерти. За это ей грозит до пяти лет заключения. Подобное наказание грозит задержанному гражданину Украины, который, зная обстоятельства инцидента, скрывался и скрыл информацию, препятствуя следствию.

Умерший Василий Чорней ранее не болел, ранее не терял сознания, у него не было эпилепсии, рассказала его жена Наталья. В Украине у него осталось трое несовершеннолетних детей.