«Россия — бумажный тигр». Запад должен больше помогать Украине — премьер Польши 6 февраля, 20:40 Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Запад должен больше помогать Украине.

В интервью El Mundo, отвечая на вопрос, доволен ли он, что Германия наконец-то разрешила передать Украине танки Leopard, Моравицкий заявил, что он «будет счастлив только тогда, когда победит Украина».

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Моравецкий сказал, что Польша с самого начала оказывает давление на европейских лидеров, убеждая их увеличить объемы помощи Украине и не ограничиваться разовыми поставками оружия и несколькими пакетами санкций.

«Россия — бумажный тигр, но все же тигр. Одними танками ее не отпугнешь. Но если Путин увидит, что наша решимость не ослабляется, он в конце концов придет к выводу, что ему не выиграть эту войну», — сказал польский премьер.

Он добавил, что Польша собственными действиями показывает, как нужно помогать Украине: она передала более 200 танков, гаубицы Krab и ПЗРК Piorun, тысячи боеприпасов.

«Мы не показываем пальцем на других, но демонстрируем пример, как много можно сделать для Украины. Если бы крупнейшие европейские страны оказывали помощь Украине в таком масштабе, как Польша, эта война уже закончилась бы», — сказал Моравецкий.

Если Европа не поддержит Украину, на карту будет поставлено само существование Европы, добавил польский премьер.

«От Мадрида до Киева лежит Европа, которая хочет жить в мире. Если нам не хватит решимости защитить одну европейскую страну, наш континент может стать осажденной крепостью на многие годы», — сказал он.

Если Запад откажется от Украины, рано или поздно война переместится в Берлин или Париж, уверен Моравецкий. Он напомнил, что именно так произошло в 1939 году, когда Европа не помогла Польше.

29 января стало известно, что Польша под видом запчастей предоставила Украине «некоторое количество» МиГ-29.

Президент Владимир Зеленский призывал союзников передать Украине ракеты большей дальности и F-16 во время встречи в формате Рамштайн 20 января. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.

Издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации. Однако как в ЕС, так и в США предоставление Киеву самолетов считают вопросом времени.