В Польше украинцы массово снимают с регистрации свои автомобили Сегодня, 17:36 47 Цей матеріал також доступний українською Поляки начали скупать авто за 50% от их стоимости Фото: zz.te.ua

В польском городе Перемышль украинцы ежедневно снимают с учета 80-100 автомобилей, которые раньше были в общей собственности граждан Украины и Польши.

"Это явление длится неделю, с прошлого четверга [30 ноября]. Каждый день, в наш отдел коммуникации обращаются сотни украинцев, которые хотят снять с регистрации автомобиль, который был в совместной собственности с поляком", - рассказал nowiny24.pl пресс-секретарь мэра Перемышля Витольд Вольчик.

По его словам, для того чтобы снять автомобиль с учета, необходимо получить официальный отказ от совладения от поляка. По неофициальным данным, такая услуга стоит украинцам 400 злотых (около 3000 грн).

После снятия с регистрации автомобиля в Польше украинская сторона получает временные номера красного цвета, с которыми едет в Украину. Гражданин Украины также может получить свидетельство о снятии с регистрации и на его основании выехать из Польши.

Издание отмечает, что не все украинцы хотят перерегистрировать авто. Несмотря на имеющиеся уступки, регистрация в Украине импортных автомобилей старше 15 лет нецелесообразна. Поэтому поляки предлагают выкуп таких авто с 50% -ной скидкой.

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Напомним, что в словацком селе Вубля на границе с Украиной начали массово бросать автомобили с европейской регистрацией.

Это связано с тем, что в Украине усилили контроль над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах.