В Польше украинца обвинили в незаконной перевозке мигрантов через границу, ему грозит восемь лет тюрьмы

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Украинец входил в состав преступной группировки
Фото: strazgraniczna.pl

Украинец входил в состав преступной группировки

В польский суд направили обвинительный акт в отношении троих граждан Турции и одного гражданина Украины за незаконную переправку мигрантов через границу.

В Погранслужбе Польши рассказали, что группа злоумышленников незаконно переправляла мигрантов из Сирии, Турции и Ирака в страны ЕС.

Дело было открыто в феврале прошлого года, когда польские правоохранители задержали мигрантов. Они ехали в прицепе турецкого грузовика, за рулем был гражданин Турции. Мигранты платили за путешествие в кузове от четырех до шести евро с человека.

Обвиняемым в организации незаконной переправки людей грозит до восьми лет лишения свободы.

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