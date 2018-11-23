В Польше украинца задержали из-за наклейки с тризубом на авто

В Польше житель Перемышля задержал автомобиль преподавателя Львовской политехники Ивана Кульчицкого и вызвал полицию из-за наклейки с изображением тризуба на заднем бампере.
Как сообщает местное издание Nowiny24.pl, инцидент произошел в минувшую субботу, 17 ноября. Украинский водитель был допрошен в качестве свидетеля. А уже во вторник полиция Перемышля решила начать расследование по ч.1 ст. 256 1 Уголовного кодекса Польши (запрет использования символики тоталитарной системы).
По словам гражданина Польши, который заблокировал автомобиль украинца и вызвал полицию, наклейка с изображением красного тризуба на черном фоне является "пропагандой бандеризма".
Сам Иван Кульчицкий, который работает при Национальном университете Львовская политехника, написал на своей странице в Facebook, что он впервые столкнулся с "явным проявлением нарушения прав и свобод" гражданина Украины в Польше.
"Для полиции и их местного эксперта стало проблемой идентификации сути дела, мы потратили несколько часов на различные описания и объяснения. Частно полиция попросила снять знак, мол вам могут повредить авто на паркинге", - рассказал он.
Кроме того, Кульчицкий призвал украинских дипломатов отреагировать на этот инцидент и "дать украинцам четкие объяснения относительно того, что их ожидает в Польше".
Напомним, что парламент Польши запретил в стране пропаганду "идеологии украинских националистов". Новый закон вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, которые сотрудничали с третьим рейхом.
Журнал НВ
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