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В Польше украинца обвинили в незаконном хранении боевого оружия

Сегодня, 15:14
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Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы

Фото: Morski Oddział Straży Granicznej

Польская прокуратура выдвинула гражданину Украины обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия и использовании фальшивых удостоверений, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщает Польское радио, пограничники во время дорожной проверки обнаружили в его автомобиле Audi A8 коробку с четырьмя пистолетами Glock, четырьмя пистолетами V. Bernardelli 68, одним пистолетом FEG с глушителем и 446 патронами.

Баллистическая экспертиза установила, что украинец перевозил огнестрельное боевое оружие со стертыми фабричными номерами. Разрешения на оружие у гражданина Украины не было.

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Во время задержания у гражданина Украины нашли пять мобильных телефонов, еще три - во время обыска в его доме. Следствие установило, что с телефонов часто звонили на иностранные номера. Однако пока неизвестно, для чего именно нужны были пистолеты и патроны.

Обвинительный акт в отношении 47-летнего украинца Рудольфа К., который уже долгое время живет в Польше, будет рассматривать районный суд в Гдыне.

Теги:   Украина Нелегальное оружие Польша

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