В Польше украинец с топором напал на группу людей: трое пострадавших

В Польше 35-летний гражданин Украины напал с топором на людей в центре населенного пункта Собене-Езеры в Мазовецком воеводстве.

Как сообщает rmf24.pl, нападение произошло днем в понедельник, 1 октября, на одной из центральных улиц. В результате нападения пострадали три человека, двое из них доставлены в больницу.

По сообщению издания, правоохранители задержали украинца, в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения и принято решение о мере пресечения.

У мужчины взяли кровь для анализа, чтобы выяснить, находился ли он во время инцидента под воздействием наркотических или психотропных веществ.

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