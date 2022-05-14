В польских школах учится уже более 200 тыс. украинских детей — Зеленская 14 мая, 06:28 Цей матеріал також доступний українською Зеленская поблагодарила Польшу за помощь Украине (Фото:Елена Зеленская via Facebook)

Супруга президента Украины Елена Зеленская сообщила, что в польских школах учится уже более 200 тысяч детей из Украины.



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На своей странице в Facebook она отметила, что Польша не просто приняла больше всех украинских беженцев — более 3 млн, но и предоставила им права на медицину и образование.

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По словам первой леди, восточный сосед Украины принял на лечение сотни украинских детей с онкологией в рамках совместных «рейсов жизни» из Львова, при этом в Польше украинки родили более 2500 малышей.

«Все это мы обсудили сегодня с госпожой Агатой Корнгаузер-Дудой, первой леди Польши, во время видеообщения. Она говорит, что гордится соотечественниками, которые «открыли свои сердца и дома для сестер и братьев» из Украины.

Сама же не только помогает украинцам в Польше (президентская чета даже отдала нашим гражданам под дома три свои резиденции!), но и посетили Украину — Черновцы и Каменец-Подольский", — добавила Зеленская.

Супруга президента Украины предложила своей польской коллеге присоединиться к национальной программе психологической помощи, а также отметила, что из-за российской агрессии маленькие и взрослые украинцы переживают настоящий ужас, и чтобы преодолеть травмы, нужны лучшие психологические практики мира.

«А еще предложила Агате взять под патронат инициативу «Книги без границ» на территории Польши, чтобы у каждого украинского ребенка за границей появилась книга на родном языке. Наши издатели предоставляют макеты, а иностранные их печатают.

Очень рада, что она согласилась. Госпожа Агата — из литературной семьи и сама филолог, поэтому под ее руководством все получится лучше. Спасибо, Польша! То, что вы для нас делаете, — это больше чем помощь. С такими друзьями точно победим", — резюмировала Зеленская.

Сообщалось, что с начала российского вторжения Украину покинули более 5,6 миллиона человек, свидетельствуют данные Верховного комиссара ООН по делам беженцев.



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