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В Польше учителя начали протест: требуют повышения зарплаты

Сегодня, 18:15
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Некоторые учителя уходят на больничный, демонстрируя протест

Фото: pixabay.com

Союз польских учителей начал общегосударственную акцию протеста работников образования, сообщил председатель организации Славомир Броняж, передает Польское радио.

Главное требование протестующих - повышение заработной платы.

По словам Броняжа, учителя требуют, чтобы им повысили зарплату на 1000 злотых (232 евро). 

“Это обоснованное требование, ведь последние данные показывают - средняя зарплата в Польше составляет около 5000 злотых (1162 евро). Поэтому диспропорция между зарплатой учителей и общим уровнем заработков в Польше, к сожалению, увеличивается", - сказал он.

Председатель Союза польских учителей отметил, что организация поддерживает работников образования, которые сейчас уходят на больничный, демонстрируя таким образом протест.

Теги:   Протест Зарплата Польша

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