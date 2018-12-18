В Польше учителя начали протест: требуют повышения зарплаты Сегодня, 18:15 145 Цей матеріал також доступний українською Некоторые учителя уходят на больничный, демонстрируя протест Фото: pixabay.com

Союз польских учителей начал общегосударственную акцию протеста работников образования, сообщил председатель организации Славомир Броняж, передает Польское радио.

Главное требование протестующих - повышение заработной платы.

По словам Броняжа, учителя требуют, чтобы им повысили зарплату на 1000 злотых (232 евро).

“Это обоснованное требование, ведь последние данные показывают - средняя зарплата в Польше составляет около 5000 злотых (1162 евро). Поэтому диспропорция между зарплатой учителей и общим уровнем заработков в Польше, к сожалению, увеличивается", - сказал он.

Председатель Союза польских учителей отметил, что организация поддерживает работников образования, которые сейчас уходят на больничный, демонстрируя таким образом протест.