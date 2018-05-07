В Польше троих украинцев могут посадить на 20 лет за контрабанду наркотиков

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Наркотики перевозили из ЕС в Украину и Россию
Фото: pk.gov.pl

Наркотики перевозили из ЕС в Украину и Россию

В Польше будут судить троих украинцев за контрабанду наркотиков.

Как сообщает прокуратура Польши, обвинительный акт против двоих мужчин и одной женщины направлен в суд.

Задержанным выдвинули обвинения в участии в организованной преступной группе, которая действовала на территории Евросоюза, Украины и России.

Злоумышленники вывозили в Украину из ЕС крупные партии наркотиков. За это им грозит до 20 лет лишения свободы.

Обвиняемые также будут отвечать в суде за попытку ввоза через польско-украинский пункт пропуска Корчева-Краковец большого количества смол конопли общим весом 237 кг.

Отмечается, что партию должны были доставить из Испании в России "курьеры". Товар прятали в специальных конструкциях BMW X6 и BMW X5 с украинской регистрацией.

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