В Польше троих украинцев могут посадить на 20 лет за контрабанду наркотиков

Наркотики перевозили из ЕС в Украину и Россию

В Польше будут судить троих украинцев за контрабанду наркотиков.

Как сообщает прокуратура Польши, обвинительный акт против двоих мужчин и одной женщины направлен в суд.

Задержанным выдвинули обвинения в участии в организованной преступной группе, которая действовала на территории Евросоюза, Украины и России.

Злоумышленники вывозили в Украину из ЕС крупные партии наркотиков. За это им грозит до 20 лет лишения свободы.

Обвиняемые также будут отвечать в суде за попытку ввоза через польско-украинский пункт пропуска Корчева-Краковец большого количества смол конопли общим весом 237 кг.

Отмечается, что партию должны были доставить из Испании в России "курьеры". Товар прятали в специальных конструкциях BMW X6 и BMW X5 с украинской регистрацией.