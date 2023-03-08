В Польше судят россиянина и белоруса за шпионаж в пользу России 8 марта, 16:23 Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)

В окружном суде польского города Белосток начался суд над россиянином и белорусом, обвиняемым в шпионаже в пользу России.

По ходатайству прокуратуры судебный процесс будет проходить в закрытом режиме, сообщает TVP.info.

По версии следствия, фигуранты принимали участие в деятельности российской военной разведки по сбору информации о критически важных для обороны военных объектах Польши. Спецслужбы РП установили, что мужчины многие годы легально находились на территории Польши. В частности, белорус учился в Белостоке и работал в организации, которая занималась парашютной подготовкой. Зато россиянин занимался культурной и туристической деятельностью.

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Обоим за шпионаж грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее граждан России и Беларуси задержали в Польше в апреле 2022 года. Оба были предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного по статье 130 Уголовного кодекса Польши (шпионаж).

С начала полномасштабной войны России против Украины на территории Польши были задержаны несколько человек, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами РФ и РБ. В частности, в начале марта прошлого года польские спецслужбы задержали в Перемышле гражданина Испании российского происхождения, под прикрытием якобы журналистской деятельности работавшего на российское ГРУ.