В Польше суд выдвинул обвинения мужчинам, которые надругались над флагом Украины

Каждый из них заплатит штраф в размере 300 злотых

В Польше суд выдвинул обвинения троим молодым людям, которые в сентябре прошлого года на центральной площади города Свидница Нижнесилезского воеводства сняли украинский флаг, потоптали и вытерли об него свою обувь.

Об этом сообщает Радио Польша.

Нарушителей обязали возместить убытки и выплатить штраф.

Согласно польскому законодательству, "каждый, кто на территории Польши попирает, уничтожает, повреждает или устраняет государственные символы иностранного государства, установленные в общественном месте представительством этого государства или по распоряжению польского органа власти, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года".

Так как флаг принадллежал частной компании, задержанным было выдвинуто обвинение в краже и порче имущества, которое и удовлетворил суд. За уничтожение украинского флага нарушители должны будут заплатить агентству по трудоустройству Smart Work, которая вывесила флаг, 150 злотых.

Каждый из них также заплатит штраф в размере 300 злотых (около 75 евро).

Ранее сообщалось, Польша хочет назвать новые корабли в честь бывших польских городов - Львова и Тернополя.