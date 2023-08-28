Задержали двух мужчин. В Польше около десятка поездов аварийно остановились из-за несанкционированной отправки «стоп-сигнала» 28 августа, 09:52 Польская полиция (Фото:Mike Brocklebank/www.flickr.com)

В Польше полиция задержала двоих мужчин, которые могут быть причастны к отправке «стоп-сигнала», в результате которого около десятка поездов аварийно остановились.

Об этом сообщает TVN24.

Инциденты со «стоп-сигналом» зафиксированы в Западнопоморском, Гданьском, Подляском и Нижнесилезском воеводствах.

В воскресенье, 27 августа, в районе пограничного города Белосток трижды в течение утра посторонние лица послали на специфической радиочастоте «стоп-сигнал», в результате была совершена экстренная остановка поездов.

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Сигнал получили девять поездов, из которых пять в тот момент находились на маршруте, а четыре — на стоянках. Уже через минуту, когда выяснилось, что чрезвычайной ситуации нет, поезда продолжили движение.

По словам младшего инспектора Воеводского управления полиции в Белостоке Томаша Крупы, были задержаны — 29-летний житель Белостока и 24-летний житель Скерневице.

После задержания мужчин несанкционированные радиосигналы были зафиксированы и в Нижнесилезском воеводстве.

В полиции подтвердили, что после 15:00 в Любине и Рашувке два пассажирских поезда и локомотив получили сигнал остановки по радио, но вскоре они продолжили движение.

В августе стало известно, что Агентство внутренней безопасности Польши задержало в стране 16 человек, которые работали на российскую разведку.