В Польше статуя Христа, раздающая wi-fi, оскорбила чувства верующих

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Cтатуя Христа Царя в Свебодзине
Wikipedia

Cтатуя Христа Царя в Свебодзине

На самой большой в мире статуе Христа в польском городе Свебодзин установили оборудование, раздающее wi-fi, по просьбе местного священника. Теперь антенны демонтируют, сообщает Fakt24.

Приходской священник подписал контракт с провайдером в 2016 году. Компания установила на верхушку 33-метровой статуи Христа Царя оборудование и, согласно договору, должна была предоставить бесплатное видеонаблюдение и доступ в интернет для приходов, паломников и туристов рядом со статуей.

Однако епископ распорядился снять оборудование для раздачи интернета до 10 мая. В епархии сказали, что это оскорбляет чувства верующих.

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