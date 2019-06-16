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В Польше стартовали крупнейшие за этот год военные учения

Вчера, 18:11
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В Польше стартовали крупнейшие за этот год военные учения - фото

НВ

В Польше начались самые масштабные в этом году военные маневры DRAGON-19.

Об этом сообщает Радио Польша.

В учениях примут участие 18 тыс. солдат из 12 государств НАТО и 2,5 тыс. единиц военной техники.

Учения продлятся 4 дня.

Маневры проходят на суше, на море, в воздухе и киберпространстве, их главная цель — проверить совместимость польских частей с союзническими войсками, дислоцирующимися в Польше в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Главным участником маневров DRAGON-19 является 11-я Люблинская дивизия бронетанковой кавалерии, которую в рамках учений поддержат, в частности, военные подразделения США, Великобритании, Канады, Германии, Румынии и Словакии.

Теги:   Военные учения НАТО Польша

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