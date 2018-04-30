В Польше совершено нападение на участников общества, которое восстанавливает украинские памятники

В ночь на воскресенье, 29 апреля, в Польше в селе Старая Гута Подкарпатского воеводства пьяные мужчины напали на участников лагеря общества Магурич, которое восстанавливало кладбище.

Об этом сообщает украинский еженедельник в Польше Наше слово.

Среди участников лагеря были председатель общества Шимон Моджеевский и волонтер Ольга Соляр. Она сообщила, что нападавшие прибыли на старое кладбище и угрожали участникам.

Нападающие выкрикивали "Wyp…ać na Ukrainę" ("Убирайтесь в Украину"), обвиняли участников лагеря в восстановлении могил УПА.

На вызов приехала полиция, задержали 5 человек.

Как известно, общество Магурич уже больше тридцати лет восстанавливает украинские памятники, придорожные кресты и часовни в Польше и Украине. Они занимались реставрационными работами не только на украинских, но и польских, еврейских и немецких кладбищах в четырех странах. По их подсчетам, отремонтировано более 2 тыс. надгробков на около 140 кладбищах.