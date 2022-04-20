«Не должны пугать людей». В Польше снесли три памятника красной армии
В Польше снесли памятники красной армии (Фото:Instytut Pamięci Narodowej/Facebook)
В Польше, в среду, 20 апреля снесли три памятника красной армии.
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Об этом сообщает Польское радио.
Президент Института нацпамяти Кароль Навроцкий заявил, что демонтаж постсоветских памятников — это не только выполнение положений закона 2016 года о декоммунизации польского публичного пространства.
«Никакие советские реликвии с символикой коммунистического строя сегодня не должны пугать людей в публичном пространстве, — сказал он.
По его словам, речь также идет об исторической целесообразности.
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