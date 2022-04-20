«Не должны пугать людей». В Польше снесли три памятника красной армии 20 апреля, 16:03 Цей матеріал також доступний українською В Польше снесли памятники красной армии (Фото:Instytut Pamięci Narodowej/Facebook)

В Польше, в среду, 20 апреля снесли три памятника красной армии.

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Об этом сообщает Польское радио.

Президент Института нацпамяти Кароль Навроцкий заявил, что демонтаж постсоветских памятников — это не только выполнение положений закона 2016 года о декоммунизации польского публичного пространства.

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«Никакие советские реликвии с символикой коммунистического строя сегодня не должны пугать людей в публичном пространстве, — сказал он.

По его словам, речь также идет об исторической целесообразности.

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