В Польше одному из скверов присвоили название Героического Мариуполя

28 апреля, 17:07
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Вид на украинский флаг возле разрушенного дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вид на украинский флаг возле разрушенного дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В польском городе Гданськ депутаты горсовета приняли решение присвоить одному из скверов название Героического Мариуполя.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение было принято единогласно.

Предложение о переименовании прозвучало на одном из мартовских заседаний от мэра Мариуполя Вадима Бойченко.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=NWprIWSx4Io&t=3s

«Мы все болеем за то, чтобы эта война закончилась как можно скорее, потому что она связана с огромными человеческими потерями, многими несчастьями, много людей погибло, умерло и было убито в Буче и во всех других городах, — сказала председатель клуба Все для Гданьска Беата Дунаевска.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Польша Мариуполь Гданьск Война России против Украины

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