В Польше одному из скверов присвоили название Героического Мариуполя
Вид на украинский флаг возле разрушенного дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В польском городе Гданськ депутаты горсовета приняли решение присвоить одному из скверов название Героического Мариуполя.
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Об этом сообщается на сайте ведомства.
Решение было принято единогласно.
Предложение о переименовании прозвучало на одном из мартовских заседаний от мэра Мариуполя Вадима Бойченко.
«Мы все болеем за то, чтобы эта война закончилась как можно скорее, потому что она связана с огромными человеческими потерями, многими несчастьями, много людей погибло, умерло и было убито в Буче и во всех других городах, — сказала председатель клуба Все для Гданьска Беата Дунаевска.
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