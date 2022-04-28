В Польше одному из скверов присвоили название Героического Мариуполя 28 апреля, 17:07 Цей матеріал також доступний українською Вид на украинский флаг возле разрушенного дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В польском городе Гданськ депутаты горсовета приняли решение присвоить одному из скверов название Героического Мариуполя.

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Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение было принято единогласно.

Предложение о переименовании прозвучало на одном из мартовских заседаний от мэра Мариуполя Вадима Бойченко.

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«Мы все болеем за то, чтобы эта война закончилась как можно скорее, потому что она связана с огромными человеческими потерями, многими несчастьями, много людей погибло, умерло и было убито в Буче и во всех других городах, — сказала председатель клуба Все для Гданьска Беата Дунаевска.

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