В Польше разработали проект компенсаций для депортированных в СССР поляков

Президент Польши Дуда направил в Сейм законопроект, которым предусматривается финансовая помощь людям, находившимся в ссылке или депортированным в СССР в течение 1939-1956 годов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так называемым "сибирякам" будут предоставлять финансовую помощь, размер которой будет зависеть от продолжительности их ссылки или депортации. За каждый полный месяц такие лица должны получить 200 злотых (около 47 евро) компенсации, но общая сумма не может быть меньше, чем 2400 злотых (почти 560 евро). Размер помощи будет определять Управление социального страхования.

Денежную компенсацию получат как лица, которых вывезли из польского государства вглубь СССР, где они находились в ссылке, так и лица, родившиеся в ссылке.

Дуда предусмотрел два условия получения компенсации: подтвержденный решением главы Управления по делам иностранцев и репрессированных лиц документ о периоде пребывания в ссылке или депортации и польское гражданство на момент подачи заявления.