В Польше разоблачили преступников, которые незаконно переправляли украинцев в Британию

Преступники покупали польские документы по 200-500 злотых, а продавали за 2 до 3 тыс. евро

В Польше разоблачили организованную преступную группировку, которая занималась отправкой граждан Украины в Великобританию по фальшивым польским документам.

Как сообщает Польское радио, в состав банды входили трое поляков и украинец. Организатором оказался 32-летний безработный житель Перемышля, который координировал работу других лиц в Украине и Польше.

Следствие установило, что преступники помогали украинцам незаконно попасть в Великобританию, подделывая польские паспорта и удостоверения личности или делая заказчиков - граждан Украины - похожими на лица на фотографиях в документах. В последнем случае преступники использовали грим, в частности, украинцев красили или наращивали волосы, приклеивали усы.

Отмечается, что сначала украинские члены группы "искали" в Украине людей, которые хотят уехать в Британию. После этого в Польше разыскивали людей, похожих на "клиентов" из Украины. Поляков убеждали продать их документы по 200-500 злотых. При этом украинцы за польские документы платили от 2 до 3 тыс. евро.

Как удалось выяснить, таким образом в Западную Европу переправили несколько граждан Украины. "Подозреваемые организовали украинцам транспорт до границы из Германии, откуда украинцы продолжали путешествие уже сами", - рассказали в полиции.