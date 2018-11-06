В Польше разоблачили организатора трудового рабства, в которое попадали украинцы

В Польше задержали поляка, который использовал граждан Польши, Украины, Беларуси, Грузии и Молдовы как бесплатную рабочую силу.

Как сообщает Польское радио, 42-летний местный житель заставлял поляков и иностранцев работать на стройках в Польше и Швеции даром. Начиная с 2016 года, через его мошенническую схему прошли по меньшей мере 540 человек.

Следователи установили, что мужчина находил работников через рекламные объявления, отправлял их на нелегальную работу на стройки, а зарплату не платил вообще или только ее небольшую часть. Отмечается, что работников запугивали, унижали и даже применяли против них физическую силу.

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По данным следствия, потерпевшие не получили по меньшей мере 4,5 млн злотых (более 1 млн евро) заработной платы и других выплат.

42-летнему поляку предъявлены обвинения в торговле людьми, ему грозит как минимум три года лишения свободы. Двух женщин, занимавшихся банковскими операциями, обвинили в отмывании средств. Им грозит до десяти лет заключения.