31 мая 2018, четверг

В Польше разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

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Самолет упал в поле во время посадки
Фото: Marek/Kontakt 24

Самолет упал в поле во время посадки

В четверг, 31 мая, в Польше разбился легкомоторный самолет, в результате погибли два человека.

Как передает TVN24, самолет упал возле села Бобровник в Лодзинском воеводстве.

По сообщениям спасателей, авария произошла во время посадки. "Известно, что самолет пролетал над аэродромом и по невыясненным причинам разбился", - рассказал представитель пожарной службы в Лодзи Енджей Павляк.

Самолет упал в поле, на котором находится взлетно-посадочная полоса. В результате погибли 43-летний пилот и 48-летний пассажир.

Следователи выясняют обстоятельства авиакатастрофы.

Напомним, что в результате крушения легкомоторного самолета в Ирландии погибли пилот воздушного судна и семилетний ребенок.

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