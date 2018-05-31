В Польше разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

Самолет упал в поле во время посадки

В четверг, 31 мая, в Польше разбился легкомоторный самолет, в результате погибли два человека.

Как передает TVN24, самолет упал возле села Бобровник в Лодзинском воеводстве.

По сообщениям спасателей, авария произошла во время посадки. "Известно, что самолет пролетал над аэродромом и по невыясненным причинам разбился", - рассказал представитель пожарной службы в Лодзи Енджей Павляк.

Самолет упал в поле, на котором находится взлетно-посадочная полоса. В результате погибли 43-летний пилот и 48-летний пассажир.

Следователи выясняют обстоятельства авиакатастрофы.

Напомним, что в результате крушения легкомоторного самолета в Ирландии погибли пилот воздушного судна и семилетний ребенок.