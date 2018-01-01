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В Польше произошло масштабное ДТП: один человек погиб, еще 19 ранены

Сегодня, 03:42
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Автобус перевернулся во время торможения и упал в кювет

Фото: 112 Polkowice via Facebook

В Польше в результате масштабной аварии с пассажирским автобусом погиб один человек, еще 19 ранены, сообщает TVN24.

В пресс-службе полиции заявили, что авария произошла около 9 вечера (22:00 по Киеву). Автобус перевернулся во время торможения и упал в кювет.

Как отмечется, пятеро пострадавших получили серьезные ранения.

В автобусе находилось более 50 человек, из которых 37 находятся под наблюдением экстренных служб. 

Теги:   ДТП Польша

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