В Польше произошло масштабное ДТП: один человек погиб, еще 19 ранены
Сегодня, 03:42
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В Польше в результате масштабной аварии с пассажирским автобусом погиб один человек, еще 19 ранены, сообщает TVN24.
В пресс-службе полиции заявили, что авария произошла около 9 вечера (22:00 по Киеву). Автобус перевернулся во время торможения и упал в кювет.
Как отмечется, пятеро пострадавших получили серьезные ранения.
В автобусе находилось более 50 человек, из которых 37 находятся под наблюдением экстренных служб.