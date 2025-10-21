В Польше автобус столкнулся с автомобилем американских военных: есть пострадавшие

В Польше произошло ДТП с автомобилем военных США с участием военных США (Фото: KW PSP Poznań/Facebook)

Вечером понедельника, 20 октября, в Польше автобус столкнулся с автомобилем американских военных. В результате ДТП пострадали пять человек.

Об этом сообщила Государственная пожарная служба в Познани.

Авария произошла в 19:01 на автомагистрали A2 вблизи города Высочка (Познанский уезд).

В результате столкновения пострадали четверо американских солдат и водитель автобуса. Всех травмированных доставили в больницу.

