В Польше автобус столкнулся с автомобилем американских военных: есть пострадавшие

21 октября, 04:58
В Польше произошло ДТП с автомобилем военных США с участием военных США (Фото: KW PSP Poznań/Facebook)

Вечером понедельника, 20 октября, в Польше автобус столкнулся с автомобилем американских военных. В результате ДТП пострадали пять человек.

Об этом сообщила Государственная пожарная служба в Познани.

Авария произошла в 19:01 на автомагистрали A2 вблизи города Высочка (Познанский уезд).

В результате столкновения пострадали четверо американских солдат и водитель автобуса. Всех травмированных доставили в больницу.

