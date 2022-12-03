В Польше дотла сгорел дом, в котором жили беженцы из Украины

3 декабря, 20:10
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В Польше произошел сильный пожар в доме для беженцев из Украины (Фото:KW PSP Gdańsk / Twitter)

В Польше произошел сильный пожар в доме для беженцев из Украины (Фото:KW PSP Gdańsk / Twitter)

В польском селе Вшесьце близ Слупска ( Поморское воеводство) в пятницу, 2 декабря, загорелось здание, где проживали беженцы из Украины.

Как сообщает Polsat News, к счастью, никто не пострадал, впрочем, здание полностью уничтожено в результате пожара.

По данным издания, в хозяйственном помещении, переоборудованном для проживания, жили 33 украинских беженца.

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Еще до прибытия пожарных 31 человек был эвакуирован. Прибыв на место, спасатели приступили к поискам двух пропавших. Как выяснилось позже, это была мать с ребенком, за которым она пошла в школу.

https://twitter.com/KW_PSP_GDANSK/status/1598713559676076036?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1598713559676076036%7Ctwgr%5E36655baeee71d561f87c48375f3a6a2d1a87a52e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.polsatnews.pl%2Fwiadomosc%2F2022-12-03%2Fwrzescie-pozar-budynku-z-uchodzcami-obiekt-calkowicie-splonal%2F

Пожар был ликвидирован 15 пожарными бригадами. Огнем было охвачено все здание.

Как сообщила капитан Ивона Ленарт из пожарной бригады Слупска, пожар был ликвидирован в пятницу вечером.

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После первичных обследований стало ясно, что конструкция здания получила значительные повреждения и больше не пригодна для проживания. В то же время пожарные спасли близлежащие здания.

Муниципалитет Слупска, на территории которого находится сгоревшее здание, сообщил, что обеспечит пострадавших жильцов необходимыми вещами, в том числе одеялами, полотенцами и предметами первой необходимости.

«У нас также есть заверения от владельца заведения, что погорельцам есть где переночевать, хотя мы подготовили наши общие комнаты для такой нужды», — заверила глава гмины Барбара Дикер. Она не исключила, что в субботу будет организован сбор средств для пострадавших.

О причинах пожара не сообщается. В полиции заявили, что будет проведена тщательная проверка местности, а также экспертиза с участием полицейского техника и пожарного эксперта.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Беженцы Польша Украина-Польша Нападение на приют для беженцев Война России против Украины

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