В Польше предпринимателя, который отказался вызвать медиков для украинки, могут посадить на три года

Польский суд будет рассматривать девять эпизодов по делу предпринимателя

Прокуратура Польши завершила расследование в отношении польского предпринимателя, который отказался вызвать медиков для работающей у него украинки.

Об этом сообщила представитель окружной прокуратуры в Познани Магдалена Мазур-Прус, пишет Укринформ.

"Обвинительный акт направлен в суд. За преступления, которые инкриминируются лицу, грозит заключение на срок до трех лет", - уточнила она.

Мужчине выдвинуты девять обвинений. Восемь из них касаются инцидентов, когда предприниматель не зарегистрировал в системе социального страхования Польши людей, у которых не было польского гражданства. Все они оказались украинцами.

Напомним, что в Польше в городе Сьрода-Велькопольска Великопольского воеводства работодатель отказался вызвать скорую помощь для работницы из Украины, у которой произошло кровоизлияние в мозг, вместо этого вывез ее на улицу и вызвал полицию.

После огласки работодатель женщины подписал письменное обязательство оплачивать лечение и реабилитацию на территории Польши.

Украинка нелегально работала и жила на территории предприятия. Когда у нее случился инсульт в нерабочее время, работодатель отвез ее в соседний город, оставил на скамейке и вызвал полицию к якобы нетрезвому лицу. Таким образом он хотел избежать ответственности перед законом, поскольку женщина работала нелегально.