В Варшаве возле посольства РФ появилась Аллея жертв российской агрессии
Аллея жертв российской агрессии появилась возле посольства РФ в Варшаве (Фото:@nexta_tv)
В столице Польши Варшаве появилась Аллея жертв российской агрессии. Она находится возле посольства РФ в стране.
Об этом сообщил представитель офиса координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в своем Twitter.
«В Варшаве открыта аллея жертв российской агрессии. Велосипедная аллея возле посольства России в Варшаве посвящена памяти жертв российской агрессии. Польша помнит», — отметил он.
14 октября Варшавский городской совет принял решение переименовать пешеходно-велосипедный маршрут, расположенный вдоль улицы Бельведерской возле посольства России, на Аллею жертв российской агрессии.
За соответствующее постановление проголосовали 55 варшавских депутатов, против высказались двое.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в европейских городах начали массово переименовывать улицы, на которых расположены российские посольства.