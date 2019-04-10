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В Польше посадили украинца за кражу ювелирных украшений на 170 тысяч евро

Сегодня, 09:54
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В Польше посадили украинца за кражу ювелирных украшений на 170 тысяч евро - фото

Policja.pl

Мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения

Районный суд польской Варшавы приговорил 36-летнего украинца Евгения К к семи годам лишения свободы.

Как сообщает Польское радио со ссылкой на данные прокуратуры, мужчина проник в ювелирный магазин в ТРЦ Arkadia и похитил ювелирные изделия на сумму свыше 700 тыс. злотых (около 170 тысяч евро). Мужчина также должен частично возместить убытки, причиненные ювелирному салону и оплатить почти 380 тыс. злотых (более 88 тыс. евро).

Обвиняемый признал вину и дал объяснения.

Суд также признал, что украинец готовился к ограблению, так как накануне провел разведку территории.

У него также был сообщник, который потом сдал украшения в ломбард.

По данным прокуратуры, в день ограбления мужчины скрылся в техническом помещении одного из туалетов перед закрытием торгового центра. Там он заранее подготовил инструменты для проникновения.

После закрытия центра мужчина залез в вентиляционную шахту в подвесном потолке и спустился по веревке в магазин. Он вытащил из стола ключ от сейфа, в котором хранились ювелирные изделия, собрал ценные предметы и наличные. Через вентиляционную шахту он вернулся в туалет. После открытия ТРЦ он покинул здание. 

Его удалось обнаружить по остаткам волос и частей кожи на веревке. Оказалось, злоумышленника разыскивали в Германии на основании европейского ордера на арест.

Грабителя также зафиксировала камера видеонаблюдения. Он покупал веревку в центре Arkadia и перед проникновением приходил в ювелирный магазин. 

Мужчину задержали, когда он вернулся из Украины в Польшу в июне 2018 года. Его задержали пограничники на основании немецкого ордера на арест. Тогда прокуратура в Варшаве вызвала его на допрос и предъявила обвинение.

Теги:   Ограбление Украинец Польша

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