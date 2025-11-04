Имел статус политбеженца. Польские СМИ узнали имя россиянина, который работал на ФСБ и должен был получить посылку со взрывчаткой

Российского «оппозиционера» Игоря Р., который получил политическое убежище в Польше , подозревают в работе на ФСБ России. Он собирал информацию о работниках Министерства иностранных дел Польши, польских правительственных программах и других россиянах, находящихся в Польше, сообщает Wirtualna Polska .

Отмечается, что россиянин признался польским следователям, что ФСБ поручало ему устанавливать новые знакомства и расширять контакты среди российских оппозиционеров, в частности, информируя спецслужбы о каждом шаге. Он заявил, что не считал свои действия вредными, поскольку был под большим давлением со стороны российских спецслужб.

Польские СМИ сообщают, что речь идет о бывшем координаторе фонда Открытая Россия Игоре Рогове.

Прокуратура и Агентство внутренней безопасности Польши выдвинули обвинения Игорю Р. и его жене Ирине в сотрудничестве с российской разведкой и передаче информации, которая угрожала национальной безопасности Польши. После года следствия, первое заседание по делу супругов россиян состоится 8 декабря в Окружном суде города Сосновец. Им грозит до восьми лет заключения.

Во время расследования в телефоне Игоря Р. нашли фотографии газопровода и теплопровода в Сосновце. Кроме того, он был получателем курьерского пакета, в котором содержалась взрывчатка, детонаторы и блок питания, говорится в сообщении.

Благодаря этому пакету польские спецслужбы вышли на 29-летнего россиянина из Саратова, который получил политическое убежище в Польше после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он поселился в студенческом общежитии, получил стипендию и возможность обучения.

В июле 2024 года этот пакет обнаружили в сортировочном отделении курьерской компании.

13 октября прокуратура Польши направила в суд обвинительный акт в отношении двух граждан России — Игоря Р. и его жены Ирины Р. Супругов обвиняют в шпионаже в пользу ФСБ и в участии в подготовке передачи взрывчатки.