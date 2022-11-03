В Польше наказали полицейских, угрожавших украинцу избиением 3 ноября, 16:20 В Польше полицейские угрожали украинцу избиением (Фото:www.flickr.com/Paul Rckey)

В Польше полицейским, угрожавшим украинцу избиением, назначили дисциплинарное наказание, инцидент произошел в августе этого года.

Об этом сообщает RMF FM.

Правоохранители хотели оштрафовать мужчину, а во время разговора ему угрожали избиением, нецензурно выражались и сказали, что «если ему что-то не нравится, то пусть возвращается в Украину».

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Украинец снял инцидент на свой телефон. На видео видно, что офицеры хотели его оштрафовать на 600 злотых.

Когда украинец спросил, в чем дело и объясняет, что ничего плохого не сделал, офицеры стали агрессивными.

«Теперь пусть ваш босс организует деньги», — говорит один из них.

В конце концов, мужчина предположил, что полицейский мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно дисциплинарному наказанию, варшавские офицеры не могут быть повышены в течение 12 месяцев. Кроме того, они не могут получать бонусы или вознаграждения в течение этого времени. Также снизят надбавку за выслугу лет на 20% в год. Однако полиция решила не передавать дело в прокуратуру.

«Да, употреблял», — ответил полицейский.