Задержан 35-летний мужчина. В Польше подожгли автомобили скорой помощи, предназначенные для украинских больниц 5 марта, 12:27 Сгоревшая скорая помощь (Фото:TVN24/Twitter)

В Польше в пятницу, 3 марта, 35-летний мужчина поджег автомобили скорой помощи, предназначенные для помощи Украине. Их должны были отправить в больницы Сумской и Харьковской областей.

Об этом сообщает местный телеканал TVN 24.

«В пятницу после 22 часов пожарные получили сообщение о горении автомобиля на стоянке муниципального управления в Радлове. Выяснилось, что горит карета скорой помощи», — говорится в сообщении.

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На место происшествия прибыли две пожарные машины: оказалось, что одна скорая сгорела полностью, а вторая в результате высокой температуры получила повреждения. Также повреждены еще два автомобиля, стоявшие рядом. Большинство автомобилей удалось спасти и отправить их на ремонт.

В субботу утром на месте происшествия работали сотрудники полиции и пожарный эксперт.

«Все указывает на поджог. Ночью мы задержали одного человека, подозреваемого в совершении этого преступления, но его еще не допросили», — сообщил представитель полиции Тарнова Павел Климек.

Во второй половине дня сотрудники полиции сообщили, что задержан 35-летний мужчина.

«Автомобили скорой помощи предоставила, в частности, воеводская служба чрезвычайных ситуаций в Катовице. Все силезские больницы также присоединились к акции. Врачи передали Украине перевязочный материал, системы для переливания крови, рентген и ЭКГ, а также оборудование для карет скорой помощи», — рассказали журналисты.

Эти кареты скорой должны были поступить в больницы Сумской и Харьковской областей.