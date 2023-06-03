Трагедия в Польше: 17-летний украинец погиб под поездом
В Польше погиб 17-летний украинец (Фото:Unsplash)
«Это был поезд Краков — Тарнув. Смертельное происшествие произошло около полуночи. Погиб 17-летний гражданин Украины», — сообщили в полиции.
Польша приняла наибольшее количество украинских беженцев с начала полномасштабного вторжения России. Сейчас около 2 миллионов украинцев проживают здесь.
Министерство внутренних дел Польши провело анализ, чтобы определить, в каких городах чаще всего поселяются украинцы. По их данным, более 100 тысяч человек проживают в Варшаве.