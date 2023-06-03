Трагедия в Польше: 17-летний украинец погиб под поездом

3 июня, 15:40
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В Польше погиб 17-летний украинец (Фото:Unsplash)

В Польше погиб 17-летний украинец (Фото:Unsplash)

В Польше 17-летний украинец погиб, попав под поезд в селе Стерковец. Об этом сообщает RMF24.

«Это был поезд Краков — Тарнув. Смертельное происшествие произошло около полуночи. Погиб 17-летний гражданин Украины», — сообщили в полиции.

Польша приняла наибольшее количество украинских беженцев с начала полномасштабного вторжения России. Сейчас около 2 миллионов украинцев проживают здесь.

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Министерство внутренних дел Польши провело анализ, чтобы определить, в каких городах чаще всего поселяются украинцы. По их данным, более 100 тысяч человек проживают в Варшаве.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Польша Украинец Дети

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