Трагедия в Польше: 17-летний украинец погиб под поездом 3 июня, 15:40 В Польше погиб 17-летний украинец (Фото:Unsplash)

В Польше 17-летний украинец погиб, попав под поезд в селе Стерковец. Об этом сообщает RMF24.

«Это был поезд Краков — Тарнув. Смертельное происшествие произошло около полуночи. Погиб 17-летний гражданин Украины», — сообщили в полиции.

Польша приняла наибольшее количество украинских беженцев с начала полномасштабного вторжения России. Сейчас около 2 миллионов украинцев проживают здесь.



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Министерство внутренних дел Польши провело анализ, чтобы определить, в каких городах чаще всего поселяются украинцы. По их данным, более 100 тысяч человек проживают в Варшаве.