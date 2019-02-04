Иван Яковина
Полная деградация вертикали Путина
Светлана Ройз
Между двумя мирами
Питер Сантенелло
Как начать жизнь заново
Алексей Бондарев
Загадка темной материи и секрет алкоголизма
Спецтема: Выборы президента Украины

В Польше первый открытый гей среди политиков создал новую оппозиционную партию

Сегодня, 08:06
458
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Партия Весна Роберта Бедроня планирует принять участие в выборах в Европарламент

В Польше бывший мэр города Слупск, который стал первым открытым геем среди политиков страны, Роберт Бедронь зарегистрировал новую оппозиционную партию Весна (Wiosna).

На съезде в Варшаве Бедронь объявил, что партия будет участвовать в выборах в Европарламент, которые состоятся 23-26 мая, сообщает DW.

По словам политика, программа его партии основана на трех столпах - человек, общество и государство. Она включает, в частности, отказ Польши от добычи угля к 2035 году, сокращение вырубки лесов и либерализацию закона об абортах в стране.

Бедронь также пообещал создать комиссию по правосудию и примирению, а также привлечь лидера правящей партии Польши и других политиков за нарушение "свободы и прав, закрепленных в конституции".

Он также раскритиковал политическую поляризацию в стране.

"Больше нет места для ненависти, предел достигнут", - заявил он.

Теги:   Европарламент Оппозиция Польша

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 09:14

article_img
Митрополита Епифания возводят на престол - прямая трансляция
События

Вчера, 11:42

article_img
Пожар на Лесной в Киеве еще не ликвидировали - видео
Геополитика

Вчера, 19:17

article_img
Трамп: США сохранят войска в Ираке, чтобы следить за Ираном

Выбор редакции

Компании/Рынки

Вчера, 10:35

article_img
Борьба за кадры. Как украинские компании пытаются удержать персонал от миграции на Запад
Политика

Вчера, 12:12

article_img
НВ выяснило, чем занимался в 90-е один из самых влиятельных бизнесменов Днепра Александр Петровский
События

Вчера, 09:29

article_img
Высокий класс. Почему в Украине растет число частных школ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться