В Польше первый открытый гей среди политиков создал новую оппозиционную партию Сегодня, 08:06 458 Цей матеріал також доступний українською EPA Партия Весна Роберта Бедроня планирует принять участие в выборах в Европарламент EPA

В Польше бывший мэр города Слупск, который стал первым открытым геем среди политиков страны, Роберт Бедронь зарегистрировал новую оппозиционную партию Весна (Wiosna).

На съезде в Варшаве Бедронь объявил, что партия будет участвовать в выборах в Европарламент, которые состоятся 23-26 мая, сообщает DW.

По словам политика, программа его партии основана на трех столпах - человек, общество и государство. Она включает, в частности, отказ Польши от добычи угля к 2035 году, сокращение вырубки лесов и либерализацию закона об абортах в стране.

Бедронь также пообещал создать комиссию по правосудию и примирению, а также привлечь лидера правящей партии Польши и других политиков за нарушение "свободы и прав, закрепленных в конституции".

Он также раскритиковал политическую поляризацию в стране.

"Больше нет места для ненависти, предел достигнут", - заявил он.