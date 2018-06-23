23 июня 2018, суббота

В Польше перекресток назвали в честь генерала армии УНР

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Круговой перекресток назвали именем генерала армии УНР Марка Безручко
Андрей Дещица/Twitter

Круговой перекресток назвали именем генерала армии УНР Марка Безручко

В польском городе Вроцлаве официально открыли круговой перекресток, которому присвоено имя генерала армии УНР Марка Безручко.

Как сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, событие прошло в субботу, 23 июня.

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Марко Безручко с августа 1920 командовал Средней группой войск Армии УНР. Вместе с начальником штаба 6-й Сечевой дивизии полковником Всеволодом Змиенко возглавлял героическую оборону города Замостье 28 августа - 2 сентября 1920 года и вышел победителем здесь в ожесточенных боях союзных польско-украинских войск (6-сечевая стрелковая дивизия УНР и 31-й польский полк) против первой конной армии Буденного.

Работал в Варшаве в польском военном картографическом институте. Был председателем Украинского клуба. С ноября 1940 года, после смерти генерала Сальского занял его пост министра эмигрантского правительства. В 1931-1935 годах - председатель Украинского военно-исторического общества в Варшаве.

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