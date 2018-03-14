В Польше отреагировали на взрыв во Львове возле польского Мемориала орлят

В Варшаве понимают, что третья сторона пытается поссорить Украину и Польшу. В результате взрыва у Лычаковского кладбище никто не пострадал

Вице-маршал (вице-спикер) Сейма Польши Рышард Терлецкий назвал провокацией третьей стороны взрыв возле Мемориала львовских орлят.

Такой комментарий он дал Европейской правде на украинском форуме Европа-Украина, который как раз проходит в польском Жешуве.

"Нет разницы, кто именно это сделал, ведь нет сомнений, что это была провокация, устроенная третьей стороной", - цитирует его издание.

Он отметил на важности наказания исполнителей, чтобы заблокировать дальнейшие провокации.

В качестве положительного примера он назвал задержание польских граждан, напавших на венгерский культурный центр в Ужгороде.

"Теперь их ждет суд и наказание. Однако подобные случаи возбуждают ненависть. Поэтому мы должны действовать вместе в двух направлениях.

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В частности, Терлецкий предложил усилить профилактику со стороны правоохранительных органов и провести мощную пропагандистскую кампанию.

"Мы должны объяснять, что эти события являются провокациями и что они не должны повлиять на наши отношения", - подчеркнул вице-маршал Сейма.

Стоит отметить, в Польше комитет Сейма по вопросам специальных служб проведет 22 марта заседание для обсуждения роли российских спецслужб в провокациях для дестабилизации украинского-польских отношений.

Напомним, вечером во вторник, 13 марта, неизвестные бросили взрывчатку к польскому Мемориалу орлят, который расположен на Лычаковском кладбище. В результате взрыва никто не пострадал, однако очередная провокация произошла на волне напряжение в отношениях Украины и Польши из-за различной трактовки истории. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил акт вандализма против польского Мемориала орлят во Львове.