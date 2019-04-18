В Польше осудили нападавших на украинскую процессию Сегодня, 16:04 181 Цей матеріал також доступний українською Наше слово Обвиняемые насильно вмешались в процессию Наше слово

В среду, 17 апреля, суд Польши вынес приговор 20 обвиняемым в препятствовании украинской религиозной ходе, состоявшейся в июне 2016 года в Перемышле.

Как сообщает Польское радио, 19 обвиняемых приговорили к ограничению свободы на срок от 6 до 14 месяцев . Обвиняемая, которая признала свою вину, получила четыре месяца ограничения свободы. Прокурор просил от 6 месяцев до 2 лет ограничения свободы.

Осужденных привлекут к бесплатному, общественно полезному труду по 30-40 часов в месяц. Пятерых мужчин, которых также обвинили в нанесении ударов участнику шествия Зенону Куцабе и потасовке, обязали выплатить пострадавшему по 500 злотых.

Напомним, 26 июня 2016 года в польском Перемышле около 20 человек попытались помешать процессии греко-католиков и православных, которые после панихиды по украинским героям шли из собора по улицам города на местное Украинское военное кладбище.

Во время нападения они оскорбляли участников шествия по поводу их национальности и силой останавливали тех, кто шел впереди процессии.