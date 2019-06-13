В Польше осудили чиновника, организовавшего президентский рейс Ту-154М в Смоленск Сегодня, 19:39 Цей матеріал також доступний українською Serge Serebro, Vitebsk Popular News / Wikipedia Самолет разбился в апреле 2010 года Serge Serebro, Vitebsk Popular News / Wikipedia

Окружной суд в Варшаве приговорил экс-главу канцелярии премьер-министра Томаша Арабского к десяти месяцам лишения свободы в деле об организации президентского рейса в Смоленск в 2010 году.

Как сообщает Радио Польша, чиновника признали виновным в служебной халатности. Согласно решению суда, исполнение приговора отсрочено на два года.

Согласно приговору, вина экс-главы канцелярии заключается в том, что он разрешил полет по маршруту Варшава-Смоленск, несмотря на то, что за Северным не был закреплен статус аэропорта, и он не мог принимать самолеты такого статуса.

Изначально прокуратура требовала для Томаша Арабского полтора года лишения свободы с отсрочкой на четыре года.

10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет Ту-154, на котором президент Лех Качиньский с супругой и представители высшего командования и политических партий Польши летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.

В результате авиакатастрофы погибли все 96 человек, включая 7 членов экипажа. Несмотря на то, что, согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа, многие увидели в аварии руку Москвы.

В 2015 году новые власти Польши решили вернуться к вопросу катастрофы Ту-154 президента Качиньского. В начале февраля 2016 года Польша возобновила расследование крушения самолета.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что РФ отказывается вернуть Польше обломки президентского самолета Ту-154М. В связи с этим в ближайшее время Варшава собирается подать в Международный суд в Гааге жалобу на РФ.