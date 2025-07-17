В Польше огласили приговор по делу о смерти женщины, которой врачи отказались делать аборт

В Польше объявили приговор по делу о смерти женщины, которую зовут Изабела, которая погибла из-за отказа врачей сделать ей аборт. Об этом в четверг, 17 июля, сообщило Польское радио .

Как отмечает издание, Изабела умерла в сентябре 2021 года на 22-й неделе беременности. Она умерла в результате септического шока, ее семья обвинила врачей в затягивании с оказанием помощи 30-летней женщине.

Из-за этого случая в Польше вспыхнули протесты против действующих законов об абортах, которые были ужесточены во время пребывания у власти правительства Права и справедливости.

Суд приговорил одного из врачей к одному году и шести месяцам лишения свободы и запретил ему заниматься профессиональной деятельностью в течение шести лет. Еще одному врачу присудили год и три месяца заключения. Третьему фигуранту присудили год заключения, но с отсрочкой на два года.

Обвинительный акт передали в суд в ноябре 2023 года. Он касался трех врачей, которые оказывали помощь женщине. Обвинение включало непроведение правильной диагностической и лечебной процедуры, что привело к некрозу плода и, как следствие, к смерти жертвы.

Как сообщили в прокуратуре, во время допроса ни один из врачей не признал свою вину, двое дали развернутые объяснения, третий воспользовался правом отказаться от объяснений.