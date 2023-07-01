В Польше обнаружили неизвестный воздушный шар у границы с Калининградом 1 июля, 04:39 Флаг Польши (Фото:pexels.com/@kaboompics/)

В польском городе Бранево вблизи границы с Калининградской областью РФ полицейские обнаружили объект, похожий на воздушный шар. Предмет изъяли и передали военным

Об этом сообщает PAP.



Отдел полиции Варминско-Мазурского воеводства, расположенный в районе Бранево, сообщил о том, что около 12:00 в пятницу, 30 июня, получил сообщение от местного жителя.

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Мужчина сообщил, что обнаружил объект, похожий на воздушный шар. На место происшествия выехал полицейский патруль. Спикер полиции Рафал Яцковский отметил, что предмет изъяли и передали военным.

«По предварительным данным, объект, найденный сегодня в районе Бранево, является воздушным шаром. Сейчас соответствующие органы проводят расследование», — заявили в Министерстве обороны Польши.