В Польше обнаружили подпольную табачную фабрику, где заставляли работать украинцев Сегодня, 20:19 71 Цей матеріал також доступний українською В Польше разоблачили фабрику по изготовлению сигарет на миллионы евро Фото: ГПСУ

В Польше разоблачили деятельность нелегальной фабрики по изготовлению табачных изделий, на которой работали граждане Украины и Молдовы.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, представители которой участвовали в спецоперации вместе с польскими, молдавскими пограничниками и Европолом.

Согласно сообщению, на нелегальном производстве работали девять граждан Украины и пятеро граждан Молдовы. Во время обыска обнаружено 13 тонн табака и больше одной тысячи ящиков сигарет, которые были упакованы под известные бренды, стоимостью более двух миллионов евро.

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Украинские работники объяснили, что им обещали легальное трудоустройство в Польше, однако по прибытии они оказались в рабстве. Они работали в две смены по семь человек. За одну смену изготавливали более 100 ящиков сигарет.

"Забрали у них личные вещи, запретили звонить близким и сообщать свое местонахождение. Впоследствии их отвезли на территорию указанной фабрики, где держали в отдельном помещении более месяца", - рассказали в ГПСУ.