В Польше возле воинской части нашли остатки неизвестного воздушного шара

4 июня, 02:39
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Полиция Польши (Фото:123RF)

Полиция Польши (Фото:123RF)

В районе города Калишки в Польше были обнаружены остатки воздушного шара — метеорологического или разведывательного. Сейчас исследованием занимаются военные.

Об этом пишет RMF.

Объект был найден в субботу на кукурузном поле в 4 километрах от населенного пункта Бяла Писка. Всего в нескольких километрах расположены полигон и большая военная часть.

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Владелец поля о находке сразу сообщил полиции, а уже те проинформировали военных.

Предварительные исследования указывают, что шар может быть метеорологическим, рассказали журналистам в Оперативном командовании.

Военные добавили, что радиолокационные системы не зафиксировали никакого нарушения воздушного пространства Польши, что также может говорить в пользу версии о погодном типе воздушного шара.

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Впрочем, полностью исключить версию, что шар мог быть разведывательным, пока тоже нельзя.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Польша

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