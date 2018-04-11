В Польше обнародовали технический доклад о причинах Смоленской катастрофы

На борту президентского самолета был взрыв до падения

Крушение польского правительственного самолета Ту-154 под Смоленском произошло в результате по меньшей мере двух взрывов до столкновения с землей.

Об этом говорится в техническом докладе на тему причин Смоленской авиакатастрофы 2010 года, обнародованном 11 апреля, передает Радио Польша.

Согласно представленному в Сейме докладу, примерно на высоте 900 метров в левом крыле лайнера произошел взрыв. Перед порогом полосы произошло несколько аварий, а потом - еще над землей - взрыв в корпусе.

Кроме того, установлено, что российские диспетчеры в Смоленске при сопровождении лайнера на посадку последовательно давали экипажу Ту-154 некорректные данные. Комиссия также исключила возможность, что в кабине пилотов находился главнокомандующий ВВС Польши Анджей Бласик.

Таким образом польская подкомиссия опровергла версию о том, что причиной падения лайнера были действия пилотов.

Председатель подкомиссии Министерства обороны Польши по расследованию Смоленской катастрофы Антони Мацеревич добавил, что тогдашний польский премьер Дональд Туск знал об осквернении и замене в Москве тел жертв авиакатастрофы. Из-за его халатности не была проведена профессиональная судебно-медицинская экспертиза останков жертв, добавил он.

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"В сентябре 2010 года информация на эту тему была передана премьеру Дональду Туску и главному военному прокурору. Несмотря на это, не было принято решение о немедленном проведении судмедэкспертиз, чего, кстати, добивались родные многих жертв авиакатастрофы", - заявил Антони Мацеревич.

Технический отчет пока не отражает официальную позицию правительства Польши, добавили в подкомиссии.

Напомним, что ранее Антони Мацеревич заявил, что причиной гибели пассажиров президентского Ту-154 стал взрыв.

10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет Ту-154, на котором президент Лех Качиньский с супругой и представители высшего командования и политических партий Польши летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.

В результате авиакатастрофы погибли все 96 человек, включая 7 членов экипажа. Несмотря на то, что, согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа, многие увидели в аварии руку Москвы.

В 2015 году новые власти Польши решили вернуться к вопросу катастрофы Ту-154 президента Качиньского. В начале февраля 2016 года Польша возобновила расследование крушения самолета.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что РФ отказывается вернуть Польше обломки президентского самолета Ту-154М. В связи с этим в ближайшее время Варшава собирается подать в Международный суд в Гааге жалобу на РФ.