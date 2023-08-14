Украинка, которая облила «кровью» посла России в Варшаве, получала угрозы. Однако дело закрыли 14 августа, 16:55 Ирина Земляная (Фото:Ирина Земляная / Facebook)

Украинка Ирина Земляная, облившая свекольным соком российского посла в Варшаве, сообщила, что в Украине закрыли судопроизводство в отношении угроз в ее адрес и рассекречивания личных данных. В Польше это дело до сих пор расследуют.

В своем Facebook украинская активистка написала, что Шевченковское управление полиции Киева закрыло уголовное производство из-за «недостаточности доказательств для подтверждения виновности лица и исчерпанные возможности их получения».

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В то же время, по словам Земляной, это дело до сих пор расследуют в Польше.

Активистка отметила, что суд отменил постановление следователя Шевченковского управления и обязал возобновить досудебное расследование снова.

В России же на Земляную возбуждено уголовное дело из-за «нападения» на их посла Сергея Андреева в Варшаве.

«В Интерполе до сих пор не определились: брать меня в розыск по представлению России или я не виновата», — отмечает Земляная.

Украинские активисты в Варшаве облили российского посла Сергея Андреева искусственной кровью, когда тот пытался возложить цветы к памятнику советским солдатам 9 мая 2022 года. Под возгласы «фашисты» и в сопровождении полицейских Андреев покинул место инцидента, так и не возложив к памятнику цветы и венок.