В Польше несколько сотен человек вышли на митинг против мигрантов

В Варшаве несколько сотен человек вышли на митинг против мигрантов: требуют от чиновников остановить поток мигрантов.
Об этом сообщает 24 канал.
Так, акция поляков встретила сопротивление украинцев и представителей других наций, которые решили доказать, что мигранты помогают экономике Польши - работают легально, успешно, и имеют право на достойное отношение.
Митингующие в свою очередь утверждают, что мигранты отнимают рабочие места у поляков и способствуют снижению заработной платы или отсутствию ее роста. Они вышли под лозунгами "Стоп миграции" и "Не допустить того, что происходит в Европе".
Массовое мероприятие сейчас проходит мирно.
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