15 октября 2018, понедельник

В Польше несколько сотен человек вышли на митинг против мигрантов

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Массовое мероприятие сейчас проходит мирно
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Массовое мероприятие сейчас проходит мирно

В Варшаве несколько сотен человек вышли на митинг против мигрантов: требуют от чиновников остановить поток мигрантов.

Об этом сообщает 24 канал.

Так, акция поляков встретила сопротивление украинцев и представителей других наций, которые решили доказать, что мигранты помогают экономике Польши - работают легально, успешно, и имеют право на достойное отношение.

Митингующие в свою очередь утверждают, что мигранты отнимают рабочие места у поляков и способствуют снижению заработной платы или отсутствию ее роста. Они вышли под лозунгами "Стоп миграции" и "Не допустить того, что происходит в Европе".

Массовое мероприятие сейчас проходит мирно.

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