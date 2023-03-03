В Минобороны Польши заявили, что не хотят, чтобы восток страны повторил «судьбу Бучи или Херсона»

3 марта, 15:12
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Войцех Скуркевич (Фото:www.facebook.com/wojciech.skurkiewicz)

Войцех Скуркевич (Фото:www.facebook.com/wojciech.skurkiewicz)

Заместитель главы Минобороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что они не хотят, чтобы восток Польши разделил судьбу Бучи или Херсона.

Об этом сообщает Польское радио.

По его словам, приоритетом польского правительства является обеспечение безопасности всех поляков.

«Мы не согласны с тем, чтобы восточная Польша разделила судьбу Бучи или Херсона, чтобы враг заходил на территорию Республики Польша и уничтожал население, убивал невинных людей», — сказал он.

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Чиновник заявил, что Польшу, если потребуется, будут защищать «с первых сантиметров нашей земли, на самой нашей границе».

https://www.youtube.com/embed/CRYP3JGCrcU

Вице-министр Войцех Скуркевич напомнил о создании 1-й пехотной дивизии Легионов, которая будет дислоцирована на северо-востоке Польши для обеспечения Сувальского перешейка.

К югу от Варшавы, в свою очередь, будет создана еще одна дивизия, которая будет охватывать Люблинское и Подкарпатское воеводства.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Польша Буча Херсон Война России против Украины

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