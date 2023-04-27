В Польше обнаружили обломки, вероятно, ракеты класса воздух-земля — СМИ 27 апреля, 09:29 На место инцидента прибыли правоохранители (Фото:Shane MacClure/www.flickr.com)

В Польше обнаружили обломки «неопознанного военного объекта», по информации СМИ, вероятно, речь идет об обломках ракеты класса воздух-земля.

Минобороны Польши сообщило в Twitter, что вблизи города Замостья, примерно в 15 км от Быдгоща, обнаружены остатки неопознанного военного объекта.

«Ситуация не угрожает безопасности жителей. Место исследуют сотрудники полиции, военкомата и саперы», — говорится в сообщении.

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Издание RMF FM со ссылкой на источники сообщило, что найдена, вероятно, ракета класса воздух-земля.

Объект нашли во вторник, 25 апреля, но упал он, вероятно, еще некоторое время назад.

На обломках якобы есть надписи на русском, что может указывать на оружие советского производства. Также на нем якобы отсутствует боевая часть.

15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории Пшеводува в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. В этот день по критической инфраструктуре Украины было выпущено больше 90 российских ракет.

Президент Польши Анджей Дуда говорил, что в инциденте нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинской ПВО.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской. 17 ноября на место падения ракеты допустили украинских экспертов.

Мировое сообщество возложило всю ответственность за инцидент на Россию.