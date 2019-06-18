В Польше наградили украинца за спасение людей во время массового ДТП Сегодня, 11:45 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео/YouTube Мужчина вытаскивал людей из горящих авто Скриншот с видео/YouTube

В Польше наградили украинца Андрея Сыроватского за спасение людей во время массового ДТП на трассе.

Как сообщает ТСН, ДТП произошла 9 июня.

Водитель грузовика не успел затормозить и ударил семь авто. От удара некоторые машины загорелись. Украинец вытаскивал участников аварии из горящих авто.

В ДТП погибли шесть человек, десять выжили.

Сыроватского наградил местный совет польского воеводства. Семья мужчины получила в подарок недельный отдых на польском курорте.