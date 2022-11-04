В Польше начались военные учения Вышеградской группы 4 ноября, 21:17 Военные учения в Польше (Фото:PAP / Darek Delmanowicz)

В Польше на полигоне Новая Демба Подкарпатского воеводства 4 ноября начались крупнейшие военные учения стран Вышеградской группы, в которую входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия под названием Puma-2022.

Об этом сообщает PAP.

В учениях привлечены около 2000 военнослужащих и около 300 единиц военной техники. К проведению военных маневров присоединились подразделения из Великобритании и США.

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«В них (учебах — ред.) принимают участие военнослужащие из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, а также находящиеся в Подкарпатье союзники из США и Великобритании в связи с ситуацией за нашей восточной границей. Целью учений является повышение оперативной совместимости войск, а также проверка способности планировать, организовывать и проводить тактические операции во взаимодействии с союзниками», — отметил представитель 18-й механизированной дивизии Польши Пшемислав Липчинский.

Среди прочего сценарий учений учитывает особенности российского полномасштабного вторжения в Украину.

По словам Липчинского, сценарии учений включают, в частности, маневрирование обороны, форсирование водного препятствия на реке Сан, ликвидацию загрязнения химическими подразделениями, проверку порядка вызова артиллерийского огня, медицинскую эвакуацию, а также ликвидацию пожаров.

«Мы сосредоточены на укреплении оперативной совместимости и укреплении доверия между солдатами из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Великобритании и США, которые тренируются вместе», — подчеркнул военный.

Он добавил, что в этом году обучение носит несколько иной характер и сценарий. В частности, у них будет применяться опыт и уроки, полученные из конфликта на территории Украины.

В большинстве маневров будут привлечены бронетанковые и механизированные подразделения, а также другие рода войск — в частности, артиллеристы, саперы, химические войска и разведка. Параллельно с учениями Puma-22 будут проводиться командно-штабные System-22, Gepard-22 и San-22.

«Именно командование и штабы будут производить решение о том, что будет происходить на театре военных действий. Пользуясь аналогией с человеческим телом, можно сказать, что командно-штабные учения — это тренировки мозга, а в тактических учениях с войсками отрабатывают мышцы», — сказал он. Липчинский.

Учения будут продолжаться до 9 ноября.

Вышеградская группа — это объединение четырех центральноевропейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, созданное 15 февраля 1991 года в венгерском городе Вышеград, после принятия Вышеградской декларации. Главной целью создания этой инициативы стала интеграция стран в евроатлантические структуры.