30 октября 2018, вторник

В Польше начали расследование против украинских разработчиков игры о лагере смерти Освенцим

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Кадр из трейлера видеоигры о
Фото: скрин видео Pierro Cocco

Кадр из трейлера видеоигры о "польских лагерях смерти"

Окружная прокуратура в Варшаве начала уголовное производство против украинской фирмы по разработке компьютерных игр Aliens Games из-за выпуска видеоигры о нацистских лагерях смерти в Польше.

Как сообщает Польское радио, действие игры The cost of freedom - a game about polish death camps будет разворачиваться на территории концлагеря Аушвиц-Биркенау возле польского города Освенцим, а игрок может выбрать роль заключенного или надзирателя-эсэсовца.

Заявитель - Институт национальной памяти Польши - расценил эту игру как "оскорбление польского народа и пропаганду фашистского строя".

В сети опубликовано трейлер игры, который содержит сцены расстрела и уничтожения заключенных в газовых камерах. В  ролике звучат такие фразы, как "польские лагеря смерти", "где есть самолюбие великого польского народа, где ваш гонор, польские псы".

Напомним, что в Польше ввели уголовную ответственность за употребление термина "польский лагерь смерти" вместо "нацистского концлагеря".

Аушвиц-Биркенау во время Второй мировой войны стал местом уничтожения евреев, а также представителей других национальностей. В лагерном комплексе функционировала также сеть "подлагерей". В Аушвице нацисты казнили не менее 1,1 млн человек, в основном евреев, а также поляков, ромов и советских военнопленных.

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