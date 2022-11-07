Для ударных вертолетов. В Польше начали модернизацию военной базы США 7 ноября, 17:11 Вертолет Apache (Фото:Anthony Clarke / Flickr)

В понедельник, 7 ноября, в Польше началось строительство новой части военной базы ВВС США. Там будут находится ударные вертолеты.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает Tvn24.

«Повидз — это военный комплекс, который создается для поддержки польских сил и сил НАТО на восточном фланге Североатлантического альянса», — отметил министр обороны.

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По его словам, строительство новой части военной базы было начато в результате польско-американского соглашения. Для сил США будет подготовлена ​база в виде ангаров и складов с одной стороны и база горючего с другой.

На новом аэродроме будут дислоцироваться ударные вертолеты Apache вооруженных сил США.

2 ноября координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что дополнительные силы США, развернутые Польше в связи с полномасштабным вторжением России в Украину, останутся на восточном фланге НАТО, в частности, в Польше.

По его словам, США будут защищать каждый дюйм территории НАТО.

В июне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО впервые со времен холодной войны заранее разместит силы и средства для защиты конкретных стран на восточном фланге.